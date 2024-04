 Sword Art Online: Fractured Daydream | Novo jogo é anunciado

Alto contraste

Sword Art Online, uma das franquias mais populares de animes e mangás, acaba de surpreender os fãs com o anúncio de um novo jogo: Fractured Daydream. Com uma imagem promocional misteriosa e cheia de detalhes, a expectativa dos admiradores da série só aumenta. Este novo capítulo promete trazer muita ação, aventura e reviravoltas emocionantes.Fique por dentro de todas as novidades e prepare-se para mergulhar em mais uma incrível jornada no universo de Sword Art Online.

