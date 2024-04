Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Sword Art Online Progressive, a aguardada adaptação cinematográfica do famoso anime, finalmente estreia dublado na Crunchyroll. Os fãs da série poderão reviver as emocionantes aventuras de Kirito e Asuna em alta qualidade e com a dublagem em português, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva no mundo de Sword Art Online.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Sword Art Online Progressive | Novo filme estreia dublado na Crunchyroll

• Solo Leveling ganha prévia do Episódio 7

• Jujutsu Kaisen | Animador comenta sobre ambiente de trabalho no estúdio MAPPA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.