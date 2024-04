The Elusive Samurai | Fubuki em destaque: confira o novo vídeo e cartaz

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Fubuki é destaque em novo vídeo e cartaz do anime "The Elusive Samurai". O personagem ganhou destaque em um vídeo recente, que mostra sua jornada épica. Além disso, um novo cartaz foi divulgado, aumentando a expectativa dos fãs para as próximas aventuras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• The Elusive Samurai | Fubuki é destaque em novo vídeo e cartaz

• Frieren e a Jornada Para o Além | Mangá terá hiato de 1 mês

• O Menino e a Garça | Studio Ghibli esclarece ausência de Hayao Miyazaki no Oscar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.