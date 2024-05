Uzumaki | Novidades sobre a adaptação do anime O co-criador do Toonami compartilhou uma nova atualização sobre a adaptação do anime Uzumaki. A notícia tem deixado os fãs ansiosos...

O Vício| 08/05/2024 - 13h33 (Atualizado em 08/05/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share