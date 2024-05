Yoshihiro Togashi surpreende fãs ao anunciar retorno ao trabalho em Hunter x Hunter Yoshihiro Togashi, autor famoso por Yu Yu Hakusho, reapareceu na sua conta do Twitter com uma nova página do manuscrito para o Capítulo...

TOGASHI

Yoshihiro Togashi, autor famoso por Yu Yu Hakusho, reapareceu na sua conta do Twitter com uma nova página do manuscrito para o Capítulo 405 de Hunter x Hunter, este é o primeiro update que o autor faz em sua rede social desde outubro de 2023.

