Descubra as novidades de The Elder Scrolls Online: Gold Road! Fala, aventureiros de Tamriel! A ZeniMax Online Studios e Bethesda Softworks acabaram de lançar o novo capítulo de The Elder Scrolls...

