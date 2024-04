A Ascensão do Ronin: Conheça os bastidores do Japão feudal

Japão de A Ascensão do Ronin Japão de A Ascensão do Ronin (O Vício - Games)

A Ascensão do Ronin tem detalhes e bastidores revelados em vídeo, trazendo aos fãs uma imersão no Japão feudal e na jornada do protagonista. O vídeo revela aspectos interessantes da produção e promete envolver os jogadores em uma experiência única.

