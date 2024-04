A Ascensão do Ronin: Descubra os bastidores da recriação do Japão

Japão de A Ascensão do Ronin Japão de A Ascensão do Ronin (O Vício - Games)

A Ascensão do Ronin é um dos jogos mais aguardados do ano, e agora os fãs podem ter um vislumbre dos bastidores da produção. A recriação do Japão feudal é um dos pontos altos do game, trazendo um cenário deslumbrante e imersivo.

Quer saber como foi feita essa incrível recriação? O site Games - O Vício tem um conteúdo exclusivo com os bastidores de A Ascensão do Ronin. Descubra todos os detalhes sobre a ambientação, os desafios enfrentados pela equipe de desenvolvimento e muito mais. Consulte a matéria completa no nosso parceiro, clicando aqui.

