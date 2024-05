Akuma chega com tudo em Street Fighter 6! Akuma, o lendário lutador, finalmente está disponível em Street Fighter 6, trazendo toda sua força e habilidades para os fãs do...

Alto contraste

A+

A-

Akuma, o lendário lutador, finalmente está disponível em Street Fighter 6, trazendo toda sua força e habilidades para os fãs do jogo. Com um visual incrível e golpes devastadores, Akuma promete agitar ainda mais as batalhas no universo de Street Fighter.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Akuma está disponível em Street Fighter 6

• MultiVersus | Detalhes do Passe de Batalha são revelados

• PlayStation trabalha em plataforma de jogos free-to-play, aponta vaga



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.