O Vício |Do R7

Apex Legends: O fenômeno que movimentou bilhões Apex Legends já gerou quase US$ 4 bilhões em receita para a EA. O jogo se tornou um verdadeiro fenômeno, conquistando milhões de...

Alto contraste

A+

A-

Apex Legends já gerou quase US$ 4 bilhões em receita para a EA. O jogo se tornou um verdadeiro fenômeno, conquistando milhões de jogadores ao redor do mundo e se consolidando como um dos principais títulos do gênero battle royale.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Apex Legends já gerou quase US$ 4 bilhões em receita para a EA

• Review – Solo Leveling: ARISE

• Próximos títulos AAA da Square não devem ser exclusivos da PlayStation



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.