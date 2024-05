Assassin’s Creed Shadows | Ubisoft esclarece polêmica sobre conexão com a internet A Ubisoft esclareceu a polêmica envolvendo a "obrigação" de conexão com a internet no jogo Assassin’s Creed Shadows. Segundo a empresa...

O Vício|Do R7 16/05/2024 - 11h03 (Atualizado em 16/05/2024 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share