Call of Duty: novo jogo da franquia chegará em outubro

Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops (O Vício - Games)

Prepare-se para uma nova aventura repleta de ação e adrenalina! De acordo com informações do site Games - O Vício, o próximo jogo da famosa franquia Call of Duty está com o lançamento agendado para outubro. A imagem de destaque revela um vislumbre do que os fãs podem esperar: a intensidade e o realismo característicos dos jogos anteriores.

Quer saber mais sobre o novo jogo da franquia Call of Duty? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

Leia mais em Games - O Vício

• Call of Duty | Novo jogo da franquia teria lançamento agendado para outubro

