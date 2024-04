Capcom é eleita Publisher do Ano no Metacritic

A Capcom foi reconhecida como a Publisher do Ano no Metacritic, consolidando sua posição como uma das principais empresas do ramo de jogos eletrônicos. Com títulos de sucesso e uma trajetória de qualidade, a Capcom se destaca no mercado e conquista cada vez mais fãs ao redor do mundo.

