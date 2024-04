Cillian Murphy pode ser o vilão de Far Cry 7? Cillian Murphy pode ser o próximo vilão de Far Cry 7, segundo rumores recentes. A possibilidade de ver o renomado ator interpretando...

Cillian Murphy encarnando Oppenheimer

Cillian Murphy pode ser o próximo vilão de Far Cry 7, segundo rumores recentes. A possibilidade de ver o renomado ator interpretando um antagonista no universo do jogo tem deixado os fãs animados.

