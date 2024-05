Crimson Desert: Novidades sobre o aguardado RPG Crimson Desert está “quase pronto” e chega no início de 2025, diz rumor. De acordo com informações recentes, o aguardado RPG está...

Crimson Desert está “quase pronto” e chega no início de 2025, diz rumor. De acordo com informações recentes, o aguardado RPG está em fase avançada de desenvolvimento e a previsão é que seja lançado no início do próximo ano. Os fãs estão ansiosos para explorar o mundo místico e repleto de aventuras que o jogo promete oferecer.

