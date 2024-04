Cyberpunk 2077: A Receita de Sucesso

Alto contraste

A+

A-

Receita de Cyberpunk Receita de Cyberpunk (O Vício - Games)

Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty geraram quase US$ 800 milhões em receita, mostrando o impacto desses jogos no mercado de entretenimento. Com números impressionantes, esses títulos conquistaram uma legião de fãs e se destacaram no cenário dos games.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Estúdio de Like a Dragon sugere grande anúncio para próxima semana

• Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty geraram quase US$ 800 milhões em receita

• Visions of Mana | Trailer de jogabilidade é divulgado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.