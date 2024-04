Cyberpunk 2077 e The Witcher: Rumores de jogos para dispositivos móveis

Alto contraste

Cyberpunk 2077 e The Witcher

De acordo com informações recentes, há rumores de que os aclamados jogos Cyberpunk 2077 e The Witcher podem ganhar versões para dispositivos móveis no futuro. Essa possibilidade tem deixado os fãs animados com a ideia de poderem desfrutar desses universos tão ricos e envolventes em seus smartphones e tablets.

