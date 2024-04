Descubra a verdade por trás de World of Warcraft

Alto contraste

A+

A-

World of Warcraft World of Warcraft (O Vício - Games)

World of Warcraft não usa IA generativa, afirma diretor. O renomado jogo de MMORPG tem sido alvo de especulações sobre o uso de inteligência artificial em seu desenvolvimento. No entanto, o diretor responsável pelo game veio a público esclarecer que essa tecnologia não faz parte do processo de criação do World of Warcraft.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• World of Warcraft não usa IA generativa, afirma diretor

• Hollow Knight: Silksong recebe classificação indicativa

• Dragon’s Dogma 2 supera 2,5 milhões de unidades vendidas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.