Dragon's Dogma II: O sucesso nas vendas nos EUA

Trailer de lançamento de Dragon's Dogma

Dragon’s Dogma II supera vendas do jogo original e Dark Arisen nos EUA. O jogo está conquistando cada vez mais fãs e alcançando números impressionantes de vendas, mostrando a força e popularidade da franquia. Com um enredo envolvente e jogabilidade cativante, não é surpresa que Dragon’s Dogma II tenha se destacado no mercado de games.

