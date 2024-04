Elden Ring | Desafios épicos aguardam os jogadores na nova expansão

Alto contraste

Malenia de Elden Ring Malenia de Elden Ring (O Vício - Games)

Elden Ring, o aguardado jogo da FromSoftware, promete desafios épicos em sua nova expansão. Com a promessa de desafios no nível de "Malenia", os jogadores podem esperar uma jornada repleta de obstáculos e batalhas intensas. A expansão promete levar os fãs do jogo ao limite de suas habilidades, testando sua coragem e estratégia em um mundo repleto de perigos e mistérios. Prepare-se para enfrentar adversidades inéditas e descobrir o que aguarda aqueles que se aventuram por Elden Ring.

