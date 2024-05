Elden Ring revela trailer da expansão com novidades emocionantes Elden Ring acaba de surpreender os fãs com o lançamento do trailer da história da expansão, trazendo novidades emocionantes para...

Trailer de Elden Ring

Elden Ring acaba de surpreender os fãs com o lançamento do trailer da história da expansão, trazendo novidades emocionantes para os jogadores. A tão aguardada expansão promete levar os jogadores a novos desafios e aventuras dentro do universo do jogo. Além disso, o trailer revela detalhes intrigantes que deixam os fãs ansiosos para explorar tudo o que está por vir.

