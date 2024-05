O Vício |Do R7

Estúdio de Hi-Fi RUSH pode surpreender fãs com lançamento físico Após o fechamento do estúdio de Hi-Fi Rush, ainda há esperanças para os fãs de que o lançamento físico do jogo possa se concretizar...

Estúdio de Hi-Fi RUSH

Após o fechamento do estúdio de Hi-Fi Rush, ainda há esperanças para os fãs de que o lançamento físico do jogo possa se concretizar. A incerteza paira no ar, mas a possibilidade de ver o game em versão física ainda é uma realidade que pode surpreender a todos.

