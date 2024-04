Estúdios de jogos estão preocupados com lançamentos no Xbox

Xbox logo

Estúdios de jogos estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de lançar seus novos títulos no Xbox, de acordo com informações divulgadas por um site especializado. A incerteza em relação ao mercado e às políticas da plataforma tem gerado debates e reflexões entre os desenvolvedores.

