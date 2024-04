Fallout | Novidades sobre o futuro da franquia nos EUA Segundo Todd Howard, diretor da franquia, Fallout deve continuar explorando os Estados Unidos em seus próximos jogos. Com uma legião...

Segundo Todd Howard, diretor da franquia, Fallout deve continuar explorando os Estados Unidos em seus próximos jogos. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, a expectativa para as próximas aventuras pós-apocalípticas está cada vez maior.

