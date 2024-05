Filme de Kingdom Hearts promete trazer universo mágico para as telonas De acordo com um rumor recente, o aguardado filme de Kingdom Hearts será um híbrido de animação e live-action, prometendo trazer...

De acordo com um rumor recente, o aguardado filme de Kingdom Hearts será um híbrido de animação e live-action, prometendo trazer todo o universo mágico do jogo para as telonas. A notícia tem deixado os fãs ansiosos para verem como seus personagens favoritos serão representados nessa nova adaptação cinematográfica.

