Final Fantasy IX | Remake promete fidelidade e orçamento modesto

Final-Fantasy-IX-Remake-orçamento-modesto Final-Fantasy-IX-Remake-orçamento-modesto (O Vício - Games)

De acordo com um rumor, o aguardado remake de Final Fantasy IX promete manter a fidelidade ao jogo original e ter um orçamento modesto. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de reviver essa clássica aventura com novos gráficos e recursos atualizados.

• Final Fantasy IX | Remake será fiel e terá orçamento modesto, diz rumor

