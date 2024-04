Final Fantasy XVI surpreende com epílogo exclusivo para jogadores que completarem expansões

Alto contraste

Final Fantasy XVI está preparando uma surpresa para os jogadores que concluírem as expansões do jogo. Com um epílogo exclusivo, a desenvolvedora promete recompensar os fãs mais dedicados com uma experiência única e enriquecedora. A novidade promete adicionar ainda mais imersão e profundidade à jornada dos jogadores no universo de Final Fantasy XVI.

