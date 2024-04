Final Fantasy XVI: The Rising Tide - Novidades a caminho

Alto contraste

A+

A-

Final-Fantasy-XVI-The-Rising-Tide Final-Fantasy-XVI-The-Rising-Tide (O Vício - Games)

Final Fantasy XVI: The Rising Tide está prestes a receber novidades empolgantes. A data para essas revelações foi anunciada, deixando os fãs ansiosos para saber mais sobre o futuro do jogo. Acompanhe as últimas informações sobre o aguardado título da franquia!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Final Fantasy XVI: The Rising Tide ganha data para novidades

• Assassin’s Creed Infinity | Surgem detalhes do “hub” da franquia

• Review | Mario Vs Donkey Kong

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.