Fortnite: A possibilidade de uma adaptação para os cinemas

O mundo dos games está cada vez mais próximo das telonas! Em uma recente entrevista, um executivo de Fortnite comentou sobre a possibilidade de uma adaptação do famoso jogo para os cinemas. A ideia de levar toda a ação e aventura de Fortnite para as telas grandes tem animado os fãs e levantado diversas especulações sobre como seria essa transição. Será que em breve veremos nossos personagens favoritos lutando contra inimigos e construindo estruturas épicas nas telas de cinema? A expectativa é grande e promete mexer com os corações dos gamers e cinéfilos.

