Game of Thrones pode ganhar jogo no estilo Diablo Immortal Game of Thrones pode estar prestes a ganhar um jogo no estilo de Diablo Immortal. A notícia tem animado os fãs da série que agora...

Alto contraste

A+

A-

Game of Thrones pode estar prestes a ganhar um jogo no estilo de Diablo Immortal. A notícia tem animado os fãs da série que agora poderão mergulhar ainda mais fundo no universo criado por George R.R. Martin.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Game of Thrones pode ganhar jogo no estilo Diablo Immortal

• Game of Thrones pode ganhar jogo do gênero MMORPG

• Stellar Blade | Sony oferece reembolso por “propaganda enganosa”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.