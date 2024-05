O Vício |Do R7

Games - O Vício: Jogos clássicos do Xbox e Xbox 360 ganham versão aprimorada no Series X Jogos clássicos do Xbox e Xbox 360 estão recebendo uma versão aprimorada no Series X, trazendo novas experiências para os fãs desses...

Alto contraste

A+

A-

Jogos clássicos do Xbox e Xbox 360 estão recebendo uma versão aprimorada no Series X, trazendo novas experiências para os fãs desses títulos icônicos. A atualização promete gráficos melhorados e uma jogabilidade ainda mais envolvente para os jogadores que desejam reviver essas aventuras no console mais recente da Microsoft.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• PlayStation não planeja lançar principais jogos singleplayer simultaneamente no PC

• Sony confirma crescimento nas assinaturas da PS Plus Extra e Premium/Deluxe

• PlayStation mantém jogos singleplayer como prioridade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.