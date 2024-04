Gamescom Latam 2024 anuncia novidades com a presença da Ubisoft

Alto contraste

Gamescom Latam Gamescom Latam (O Vício - Games)

A Gamescom Latam 2024 acaba de anunciar uma grande novidade para os fãs de games: a presença da renomada empresa Ubisoft como uma das atrações principais do evento. Com isso, os visitantes poderão conferir de perto as últimas novidades da desenvolvedora e participar de experiências únicas no mundo dos jogos eletrônicos.

