Gears of War 6: Novidades sobre o aguardado lançamento

Alto contraste

A+

A-

Gears of War 4 Gears of War 4 (O Vício - Games)

Gears of War 6 pode ser anunciado no próximo grande evento da Xbox, segundo informações de um jornalista especializado. O aguardado lançamento da franquia tem deixado os fãs ansiosos por novidades e a expectativa só aumenta com esses rumores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Gears of War 6 pode ser anunciado no próximo grande evento da Xbox, diz jornalista

• Novo jogo da Naughty Dog não será The Last of Us Part III, diz rumor

• Anúncio de Horizon 3 deve demorar, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.