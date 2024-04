GTA VI: Problemas no desenvolvimento podem adiar lançamento

Alto contraste

A+

A-

GTA e Tom Petty GTA e Tom Petty (O Vício - Games)

Considerado por muitos como um dos jogos mais aguardados da história, GTA VI pode sofrer um grande adiamento. De acordo com relatório exclusivo do Kotaku, a Rockstar Games tem enfrentado problemas no desenvolvimento, e por isso, cogita lançá-lo apenas em 2026, e não 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• GTA VI tem problemas e pode sofrer grande adiamento, afirma site

• Versões em tons pastel do controle Joy-Con para Nintendo Switch chegam ao Brasil

• Rumor de Resident Evil 9 sugere um jogo de mundo mais aberto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.