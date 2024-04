Alto contraste

Unidades de Helldivers 2 Unidades de Helldivers 2 (O Vício - Games)

Helldivers 2 vendeu 8 milhões de unidades, de acordo com um analista do mercado de games. O sucesso do jogo tem sido evidente, conquistando um grande número de jogadores ao redor do mundo.

