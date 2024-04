Horizon Forbidden West | Novidades sobre o lançamento no PC

Alto contraste

Horizon Forbidden West, um dos jogos mais aguardados do ano, teve novidades sobre o horário de lançamento no PC confirmadas. A espera dos fãs está chegando ao fim e a ansiedade só aumenta com a proximidade da data de disponibilidade do jogo para computadores.

