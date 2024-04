Hunter x Hunter Nen x Impact | Novos detalhes de lançamento revelados!

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Games O Vício - Games (O Vício - Games)

O jogo "Hunter x Hunter Nen x Impact" está prestes a ser lançado e novos detalhes foram revelados. Com uma imagem promocional empolgante, os fãs da franquia já estão ansiosos para experimentar essa nova aventura. A mecânica do jogo promete trazer toda a emoção e estratégia presentes no universo de Hunter x Hunter.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Fortnite | Temporada “Lendas & Mortais” ganha trailer de lançamento e detalhes

• Mulher-Maravilha | Jogo terá auxílio do estúdio de Gotham Knights

• Final Fantasy VII Rebirth tem lançamento abaixo do esperado no Japão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.