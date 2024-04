Kena: Bridge of Spirits chega ao Xbox Series Kena: Bridge of Spirits, um dos jogos mais aguardados do ano, acaba de ser classificado para Xbox Series. Com gráficos deslumbrantes...

Kena no Xbox

Kena: Bridge of Spirits, um dos jogos mais aguardados do ano, acaba de ser classificado para Xbox Series. Com gráficos deslumbrantes e uma jogabilidade envolvente, os fãs da plataforma da Microsoft podem comemorar a chegada deste título tão esperado.

