Kingdom Come: Deliverance 2 promete ser uma experiência épica Kingdom Come: Deliverance 2 está chegando com uma promessa ousada: ser "duas vezes maior" do que seu antecessor. Com um mapa expandido...

Mapa de Kingdom Come

Kingdom Come: Deliverance 2 está chegando com uma promessa ousada: ser "duas vezes maior" do que seu antecessor. Com um mapa expandido e mais desafios, os fãs da franquia podem esperar por uma experiência ainda mais imersiva e épica. A continuação promete levar os jogadores a novos horizontes e desafios, tornando-se um prato cheio para os amantes de RPGs de mundo aberto.

