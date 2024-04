LEGO Fortnite: Novidades na atualização do jogo

Alto contraste

A+

A-

LEGO Fortnite LEGO Fortnite (O Vício - Games)

LEGO Fortnite ganha nova atualização com diversas novidades para os jogadores. O jogo continua atraindo fãs de todas as idades com suas mecânicas divertidas e visuais cativantes. Além disso, a atualização promete trazer mais desafios e itens colecionáveis para os entusiastas do game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• LEGO Fortnite ganha nova atualização

• Tencent começa a desenvolver jogos inspirados em Palworld

• V Rising anuncia crossover com Castlevania

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.