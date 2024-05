O Vício |Do R7

Marvel Rivals chega com novidades para PlayStation 5 Marvel Rivals é anunciado para PlayStation 5, trazendo grandes expectativas para os fãs da Marvel. Com novidades empolgantes, o...

Alto contraste

A+

A-

Marvel Rivals é anunciado para PlayStation 5, trazendo grandes expectativas para os fãs da Marvel. Com novidades empolgantes, o jogo promete conquistar os jogadores com sua jogabilidade e gráficos incríveis. Além disso, a chegada do game para a nova geração de consoles promete uma experiência única e envolvente para os gamers.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Marvel Rivals é anunciado para PlayStation 5

• Dinasty Warriors Origins é anunciado para 2025

• God of War: Ragnarök é anunciado para PC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.