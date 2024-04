Metro: Exodus alcança marca histórica de 10 milhões de unidades vendidas

Alto contraste

O jogo Metro: Exodus acaba de atingir um marco impressionante, com mais de 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O sucesso do jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela 4A Games e publicado pela Deep Silver, é um testemunho do seu enredo envolvente, jogabilidade imersiva e gráficos de tirar o fôlego.

Descubra mais sobre esse incrível feito e as razões por trás do sucesso de Metro: Exodus consultando a matéria completa no Games - O Vício.

