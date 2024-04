Nintendo Indie World Showcase 2024 promete novidades imperdíveis

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Indie World Showcase 2024

O Nintendo Indie World Showcase está de volta com uma nova edição marcada para amanhã. Os fãs da Nintendo podem esperar por grandes novidades e surpresas durante o evento, que promete agitar o mundo dos jogos independentes. Com uma variedade de títulos e desenvolvedores participando, a expectativa é alta para o que será revelado. Fique ligado para mais informações e não perca essa oportunidade de conferir as próximas tendências do universo dos games!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.