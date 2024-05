O Vício |Do R7

Nintendo Switch quebra recorde de vendas no Japão O Nintendo Switch acaba de alcançar um marco impressionante no Japão, tornando-se o console mais vendido da história do país. Com...

Alto contraste

A+

A-

Joy-Cons do Switch

O Nintendo Switch acaba de alcançar um marco impressionante no Japão, tornando-se o console mais vendido da história do país. Com sua versatilidade e catálogo de jogos diversificado, o console da Nintendo conquistou o coração dos japoneses e se tornou um verdadeiro fenômeno de vendas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Nintendo Switch se torna console mais vendido da história no Japão

• Marvel’s Wolverine | Insomniac “não está pronta” para divulgar novidades

• Ubisoft confirma presença na Gamescom 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.