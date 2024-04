Norman Reedus promete mais ação em Death Stranding 2

Alto contraste

O ator Norman Reedus, conhecido por seu papel na série "The Walking Dead" e protagonista de "Death Stranding", revelou recentemente que a sequência do jogo promete trazer ainda mais ação para os jogadores. A declaração deixou os fãs animados e ansiosos para descobrir o que mais os aguarda nesta jornada misteriosa e envolvente. Ainda não há muitos detalhes sobre o enredo ou a jogabilidade de "Death Stranding 2", mas a promessa de mais ação certamente eleva as expectativas dos fãs da franquia.

