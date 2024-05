O Vício |Do R7

Novidades da Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone O Roadmap da Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone foi finalmente revelado, trazendo muitas novidades empolgantes...

Alto contraste

A+

A-

O Roadmap da Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone foi finalmente revelado, trazendo muitas novidades empolgantes para os fãs. Entre as atualizações esperadas estão novos mapas, armas, modos de jogo e muito mais. A comunidade de jogadores já está ansiosa para experimentar todas as surpresas preparadas pela desenvolvedora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Roadmap da Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone é revelado

• Hellblade 2 | Ninja Theory divulga comunicado na véspera do lançamento

• Project Witches | Shift Up, estúdio de Stellar Blade, anuncia novo jogo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.