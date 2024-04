Novidades sobre o jogo da Mulher-Maravilha

Alto contraste

O jogo da Mulher-Maravilha contará com o auxílio do estúdio responsável por Gotham Knights, trazendo ainda mais expectativas para os fãs. A parceria promete elevar a qualidade e a experiência do game, que promete ser uma aventura épica para os jogadores.

