O Vício |Do R7

Novidades sobre o trailer de Monster Hunter Wilds De acordo com um rumor, o aguardado jogo Monster Hunter Wilds está prestes a receber um trailer inédito nos próximos dias. Essa...

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Monster Hunter Wilds

De acordo com um rumor, o aguardado jogo Monster Hunter Wilds está prestes a receber um trailer inédito nos próximos dias. Essa novidade tem deixado os fãs ansiosos para conferir as novas informações e imagens do game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• PlayStation não planeja lançar principais jogos singleplayer simultaneamente no PC

• Sony confirma crescimento nas assinaturas da PS Plus Extra e Premium/Deluxe

• PlayStation mantém jogos singleplayer como prioridade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.