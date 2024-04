Novo Bundle do PlayStation 5 Slim chega ao Brasil com preço confirmado

Alto contraste

A+

A-

Bundle do PS5 Bundle do PS5 (O Vício - Games)

O Bundle do PlayStation 5 Slim está chegando ao Brasil com um preço já confirmado. A novidade promete conquistar os fãs da marca com uma oferta especial que inclui diversos jogos e acessórios. Além disso, a chegada do novo bundle promete agitar o mercado de games no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Bundle do PlayStation 5 Slim chega ao Brasil e tem preço confirmado

• Fallout 76: Atlantic City – America’s Playground já está disponível

• Xbox | Phil Spencer se mostra preocupado com “falta de crescimento” da indústria

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.