Novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero revela cenas inéditas

Trailer de Dragon Ball Sparking Zero

Com 13 minutos de duração, o novo trailer de Dragon Ball: Sparking! Zero acaba de ser lançado, revelando cenas inéditas e empolgantes para os fãs da franquia. O vídeo promocional promete muita ação e nostalgia, deixando os espectadores ansiosos para o lançamento do jogo.

